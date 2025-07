Belinda Bencic Keystone

Grazie al successo per 6-2 3-6 6-4 al secondo turno del WTA 1000 di Montréal, Belinda Bencic (WTA 20) ha mandato Eugenie Bouchard (1062) in pensione.

SwissTXT Swisstxt

Trascinata dal suo pubblico, la 31enne canadese ha fatto di tutto per prolungare di un po’ la propria carriera ma si è dovuta arrendere per la quarta volta in altrettanti scontri diretti all'elvetica.

L’ex numero 5 si è pure portata sul 3-1 nel decisivo terzo set, ma ha subito la reazione della sangallese che, con due break al sesto e al decimo game, ha portato la vittoria dalla sua parte. Ad attendere Bencic c’è ora la ceca Karolina Muchova (14).