Tennis Bencic batte Vekic al WTA 1000 di Wuhan

Swisstxt

7.10.2025 - 11:23

Bencic
Bencic
KEY

Belinda Bencic (WTA 15) ha iniziato con una vittoria più che convincente la sua avventura nel WTA 1000 di Wuhan.

SwissTXT

07.10.2025, 11:23

07.10.2025, 11:27

La sangallese, reduce dalla sconfitta agli ottavi contro Coco Gauff (3) a Pechino, si è agevolmente sbarazzata per 6-2 6-2 della wild card Donna Vekic (71), accedendo così ai sedicesimi dove se la vedrà con Elise Mertens (21).

In una partita dominata dall’elvetica, capace di strappare ben cinque volte il servizio alla croata (autrice peraltro di 8 doppi falli), l’unico passaggio a vuoto della 28enne di Flawil è arrivato nel settimo game del secondo set quando ha ceduto la battuta.

