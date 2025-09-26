Belinda Bencic KEY

Entrata in materia positiva per Belinda Bencic al WTA 1000 di Pechino.

La sangallese (WTA 16) è tornata a riassaporare il gusto della vittoria, eliminando dal torneo allo stadio dei 32esimi Katie Volynets (107) con un doppio 6-3 6-3 maturato in 91 minuti.

In un match all’insegna di break e controbreak (ben nove in totale), nonostante il risultato apparentemente agevole, la 28enne non ha avuto vita facile, dovendo recuperare un break in entrambe le frazioni (0-2 e 1-3).

Al prossimo turno, l'elvetica affronterà l’australiana Priscilla Hon, numero 108 al mondo.