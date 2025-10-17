Belinda Bencic Keystone

Belinda Bencic (WTA 14) non è riuscita a superare i quarti di finale del WTA 500 di Ningbo, venendo sconfitta da Jasmine Paolini (8) con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 dopo 3h22'.

SwissTXT Swisstxt

L'italiana è riuscita a imporsi in una partita estremamente combattuta e connotata sia dai diversi turni di battuta persi (ben 13), sia dai numerosi break point falliti (21).

Alla seconda maratona in pochi giorni, la sangallese può rimproverarsi un eccessivo nervosismo e l'incapacità di gestire al meglio gli spartiacque dell'incontro, prima del comprensibile calo fisico finale.