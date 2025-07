Belinda Bencic

Ci sarà anche Belinda Bencic (WTA 20) nel tanto pubblicizzato doppio misto agli US Open. L’elvetica sarà in coppia con il tedesco Alexander Zverev (ATP 3) in un torneo a 16 squadre che promette spettacolo.

SwissTXT Swisstxt

Per permettere ai miglior atleti di partecipare infatti, questa competizione si svolgerà eccezionalmente la settima prima dei singolari su due giornate (19 e 20 agosto), avrà match di set più corti e la coppia vincitrice intascherà ben 1 milione di dollari.

Tra le altre coppie presenti ci saranno Sinner-Navarro, Medeved-Andreeva, Djokovic-Danilovic, Alcaraz-Raducanu.