US Open Bencic contro una qualificata

Swisstxt

21.8.2025 - 19:04

Bencic
Bencic

L'urna di New York ha determinato che Belinda Bencic (WTA 18) esordirà agli US Open contro una qualificata.

SwissTXT

21.08.2025, 19:04

21.08.2025, 19:05

Sorteggio decisamente più ostico per Rebeka Masarova (109) che se la vedrà con la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka.

A completare il quadro delle elvetiche inserite nel tabellone, Jil Teichmann (85) sarà opposta alla wild card Caty McNally (87), mentre Viktorija Golubic (77) sfiderà Lois Boisson (46).

In campo maschile nessuno svizzero era presente nel main draw. Per il numero 1 Jannik Sinner, vincitore lo scorso anno, la difesa del titolo comincerà col ceco Vit Kopriva (ATP 87).

