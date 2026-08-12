Belinda Bencic ha dovuto ritirarsi.

«Mi spiace molto di non poter giocare. Ho provato tutto per essere pronta». Ha esordito così Belinda Bencic (WTA 14) in un’intervista sul campo per giustificare il fatto che il suo quarto al WTA 1000 di Toronto contro Coco Gauff (4) non si sarebbe disputato.

L’elvetica ha infatti dovuto dichiarare forfait mezz’ora prima dell’inizio per un problema all’anca.

Il futuro prossimo della 29enne è dunque un punto interrogativo, con gli US Open al via a fine mese.

A sfidare in semifinale Gauff ci sarà Elena Rybakina (2), che ha avuto la meglio su Naomi Osaka (13).