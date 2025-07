Belinda Bencic in semifinale. KEYSTONE

Belinda Bencic firma una pagina storica del tennis svizzero raggiungendo per la prima volta la semifinale di Wimbledon, a 26 anni dall'ultima elvetica.

Comunque vada, Wimbledon 2025 resterà un'edizione da incorniciare per Belinda Bencic.

La tennista svizzera ha infatti conquistato per la prima volta in carriera l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo londinese e, per la seconda volta in assoluto, ha raggiunto il penultimo atto di uno Slam dopo gli US Open del 2019.

Il traguardo è arrivato al termine di una battaglia intensa e spettacolare contro la baby prodigio Mirra Andreeva (WTA 7), piegata con il punteggio di 7-6 7-6.

Ecco i momenti salienti della partita

Sul prato del Centre Court, il primo set si è giocato sul filo dell'equilibrio, con pochissime occasioni concesse (solo due palle break nel corso dell'undicesimo game, da parte di Bencic).

Al momento decisivo del tie-break, l'esperienza e la lucidità della 28enne sangallese hanno fatto la differenza.

Anche il secondo set ha visto le due tenniste procedere punto a punto: Bencic ha strappato il servizio sul 5-4 e ha servito per chiudere il match, ma Andreeva ha subito risposto con un contro-break.

Nel secondo tie-break consecutivo, però, la rossocrociata ha nuovamente alzato il livello del gioco, imponendosi con autorità nonostante un piccolo fastidio alla gamba.

Con questa vittoria, Bencic firma anche un'impresa storica per il tennis elvetico: l'ultima svizzera a spingersi fino alla semifinale a Wimbledon era stata Martina Hingis, nel lontano 1998.

Se la vedrà con la polacca Swiatek

In semifinale, l’avversaria sarà Iga Swiatek, anche lei alla prima semifinale londinese della carriera.

La polacca ha superato Liudmila Samsonova (WTA 19) in due set (6-2, 7-5), dominando il match salvo un breve passaggio a vuoto nella seconda frazione, che ha permesso alla russa di riavvicinarsi.

Bencic: «Sono semplicemente senza parole»

La sangallese ha espresso tutta la sua ammirazione per l'avversaria pochi minuti dopo la conclusione della partita: «Ho molto rispetto per Andreeva. Ha solo 18 anni, gioca sul palcoscenico più importante e vince già tornei. Ha un gioco fantastico, molto vario. Ieri sera l'ho studiata per avere un piano. Ha funzionato, giocare due tie-break non è comunque facile. È meraviglioso poter giocare sul Centre Court, è solo la mia terza volta ed è sempre così magico».

La rossocrociata non sa esattamente come ha fatto la differenza nei momenti topici del match, ha semplicemente giocato seguendo l'istinto, cercando di mettere l'avversaria sotto pressione sul servizio. «Sono molto felice di aver vinto oggi».

Essere in semifinale, per lei, è un sogno che si avvera. «Sul match point ho cercato di non pensarci, perché l'ultima volta avevo avuto difficoltà proprio a quel punto. Sono senza parole, è solo la mia seconda semifinale in un torneo sello Slam. Sono semplicemente felice e senza parole», ha poi concluso Bencic l'intervista sul campo.