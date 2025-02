Belinda Bencic KEY

In soli tre mesi e mezzo dal suo ritorno nel circuito WTA dopo la pausa per la maternità, Belinda Bencic è di nuovo rientrata nella top 100 della classifica mondiale, diventando al tempo stesso la svizzera meglio piazzata.

Swisstxt

Grazie al trionfo ad Abu Dhabi, la sangallese ha infatti guadagnato ben 92 posizioni e si trova ora in 65a piazza. In novembre occupava ancora il 913o gradino della graduatoria.

Buone notizie anche per Jil Teichmann, che grazie alla vittoria nel Challenger di Mumbai settimana scorsa è risalita fino al 100o posto, come non le capitava da maggio 2023.