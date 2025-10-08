Belinda Bencic Imago

Belinda Bencic (WTA 15) ha avuto direttamente accesso agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan, complice il ritiro di Elise Mertens (21).

SwissTXT Swisstxt

Sul cammino dell'elvetica ci sarà adesso Iga Swiatek (2), sua giustiziera nelle semifinali dell'ultimo Wimbledon e che si è liberata agilmente di Marie Bouzkova (41) con il netto risultato di 6-1 6-1.

La sangallese, di scena nella giornata di giovedì, dovrà cercare di ribaltare uno storico negativo contro la nativa di Varsavia, che nelle ultime cinque occasioni è riuscita a imporsi per ben 4 volte.