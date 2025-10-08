  1. Clienti privati
WTA 1000 di Wuhan Bencic direttamente agli ottavi grazie al ritiro di Elise Mertens

Swisstxt

8.10.2025 - 09:07

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Belinda Bencic (WTA 15) ha avuto direttamente accesso agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan, complice il ritiro di Elise Mertens (21).

SwissTXT

08.10.2025, 09:07

08.10.2025, 09:19

Sul cammino dell'elvetica ci sarà adesso Iga Swiatek (2), sua giustiziera nelle semifinali dell'ultimo Wimbledon e che si è liberata agilmente di Marie Bouzkova (41) con il netto risultato di 6-1 6-1.

La sangallese, di scena nella giornata di giovedì, dovrà cercare di ribaltare uno storico negativo contro la nativa di Varsavia, che nelle ultime cinque occasioni è riuscita a imporsi per ben 4 volte.

