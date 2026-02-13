Bencic
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Belinda Bencic disputerà di nuovo il torneo di doppio misto agli US Open.
Dopo l’eliminazione al primo turno nel 2025 insieme ad Alexander Zverev, la 29enne sangallese giocherà quest’anno al fianco dell’italiano Flavio Cobolli.
Tra le 16 coppie annunciate spicca in particolare quella formata dalla numero 1 Aryna Sabalenka e Novak Djokovic.
In campo scenderanno anche la numero 2 Elena Rybakina con Taylor Fritz e la numero 3 Jessica Pegula con Jack Draper.
Cercheranno inoltre di difendere il loro titolo del 2025 Sara Errani e Andrea Vavassori, presenti grazie a una wild card.