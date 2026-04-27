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Tennis Madrid: Belinda Bencic eliminata agli ottavi

Swisstxt

27.4.2026 - 14:12

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Belinda Bencic (WTA 12) è stata eliminata da Hailey Baptiste (32) agli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid.

SwissTXT

27.04.2026, 14:12

27.04.2026, 14:19

L'americana si è imposta infatti con il punteggio di 6-1 6-7 (14/16) 6-3.

Concesso nettamente il primo set alla possente statunistense, la sangallese è riuscita a rimanere nel match al termine di un infinito tie-break della seconda frazione in cui ha dovuto salvare ben 5 match-point per l'avversaria.

Tutto è stato di conseguenza rimandato al terzo e ultimo set, dove Baptiste ha fatto la differenza strappando il servizio all'elvetica durante il sesto gioco.

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