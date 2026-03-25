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Tennis Bencic eliminata da Gauff

Swisstxt

25.3.2026 - 03:00

Bencic
Bencic
KEY

E' terminata ai quarti di finale l'avventura di Belinda Bencic (WTA 12) al torneo di Miami.

SwissTXT

25.03.2026, 03:00

La sangallese è stata sconfitta in tre set da Coco Gauff (4) col punteggio di 6-3 1-6 6-3. L'elvetica ha avuto un inizio complicato ma, dopo aver perso la prima frazione, ha recuperato alla grande, costringendo l'avversaria a commettere diversi errori e pareggiando i conti con un perentorio 6-1. Nel set decisivo poi, avanti 3-2 col servizio a favore, la 29enne non è riuscita a gestire il ritorno dell'americana, la quale ha infilato quattro game di fila vincendo l'incontro.

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