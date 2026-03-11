  1. Clienti privati
Indian Wells Per la prima volta in carriera Bencic eliminata da Pegula

Swisstxt

11.3.2026 - 22:50

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Per la prima volta in carriera Belinda Bencic (WTA 12) è stata battuta da Jessica Pegula (5).

SwissTXT

11.03.2026, 22:50

11.03.2026, 22:52

Al 5o faccia a faccia, valido per gli ottavi di Indian Wells, la sangallese si è arresa con il punteggio di 6-3 7-6 (7/5).

Non che la 29enne di Flawil non abbia avuto le occasioni di portare il match dalla sua parte: in entrambi i set ha iniziato allungando nel punteggio e sul 2-4 ha pure avuto la palla break per raddrizzare il primo parziale.

L’elvetica, troppo altalenante sia alla battuta che nel gioco da fondo, è comunque stata brava a prolungare la sfida fino al tie-break.

