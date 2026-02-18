Belinda Bencic KEYSTONE

Si è bruscamente interrotta agli ottavi di finale l’avventura di Belinda Bencic al WTA 1000 di Dubai, che aveva vinto nel 2019.

L’elvetica, numero 13 del ranking, è stata sconfitta dall’ucraina e recente semifinalista agli Australian Open Elina Svitolina (9), capace di imporsi in rimonta per 4-6 6-1 6-3.

Dopo aver recuperato dallo svantaggio di 1-3 nella prima frazione poi vinta, la sangallese è completamente crollata a partire dalla seconda: nelle restanti due frazioni infatti, la 28enne ha perso il servizio per sei volte, trovando solo quattro game.