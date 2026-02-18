  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic eliminata da Svitolina a Dubai

Swisstxt

18.2.2026 - 15:20

Belinda Bencic
Belinda Bencic
KEYSTONE

Si è bruscamente interrotta agli ottavi di finale l’avventura di Belinda Bencic al WTA 1000 di Dubai, che aveva vinto nel 2019.

SwissTXT

18.02.2026, 15:20

18.02.2026, 15:24

L’elvetica, numero 13 del ranking, è stata sconfitta dall’ucraina e recente semifinalista agli Australian Open Elina Svitolina (9), capace di imporsi in rimonta per 4-6 6-1 6-3.

Dopo aver recuperato dallo svantaggio di 1-3 nella prima frazione poi vinta, la sangallese è completamente crollata a partire dalla seconda: nelle restanti due frazioni infatti, la 28enne ha perso il servizio per sei volte, trovando solo quattro game.

I più letti

Via libera dei 27 agli accordi Svizzera-Unione Europea
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Inarrivabile Shiffrin, Camille Rast rimonta e si prende l'argento nello slalom!
Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones

Altre notizie

Sono bastati 2 minuti!. A ruba i biglietti per l'induzione di Roger Federer nella Tennis Hall of Fame

Sono bastati 2 minuti!A ruba i biglietti per l'induzione di Roger Federer nella Tennis Hall of Fame

Tennis. Belinda Bencic parte male, ma poi vince al primo turno del WTA 1000 di Dubai

TennisBelinda Bencic parte male, ma poi vince al primo turno del WTA 1000 di Dubai

Dopo un grave infortunio. La tennista Jennifer Brady: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere»

Dopo un grave infortunioLa tennista Jennifer Brady: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere»