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Tennis Bencic eliminata da Svitolina, saluta il Roland Garros agli ottavi

Swisstxt

31.5.2026 - 15:34

Pessimo terzo set per la sangallese
Pessimo terzo set per la sangallese
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Belinda Bencic (WTA 11) è stata eliminata agli ottavi del Roland Garros.

SwissTXT

31.05.2026, 15:34

31.05.2026, 15:39

La sangallese è stata infatti sconfitta dall'ucraina Elina Svitolina (7) con il risultato 4-6 6-4 6-0.

Dopo aver vinto il primo set, Bencic ha subito il rientro dell'avversaria nel secondo. Nel terzo parziale la 29enne ha accusato un forte calo come testimonia il punteggio. Per Bencic è la quinta sconfitta consecutiva contro Svitolina.

Ad affrontare l'ucraina ai quarti di finale ci sarà la connazionale Marta Kostyuk (15), che ha sorpreso la polacca Iga Swiatek con i parziali di 7-5 6-1.

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