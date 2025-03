Belinda Bencic Keystone

Belinda Bencic ha sofferto più del previsto nel primo turno del WTA 1000 di Miami, ma con grinta e determinazione ha sconfitto l'ucraina Dayana Yastremska.

Il primo turno del WTA 1000 di Miami è stato più complicato del previsto per Belinda Bencic (WTA 45), che ha dovuto restare in campo per due ore e 38 minuti prima di superare Dayana Yastremska (42) con il punteggio di 6-4 1-6 7-5.

«Non ho disputato il mio miglior match dell’anno, ma mi sono battuta fino alla fine - ha dichiarato la sangallese - non è facile giocare con un’avversaria che cerca a ogni colpo un vincente».

Vinto il primo set e bucato completamente il secondo, l'elvetica ha iniziato in salita anche il terzo. Sotto 3-5, ha però saputo fare suoi gli ultimi quattro giochi del confronto.