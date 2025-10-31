Destino opposto per le due tenniste svizzere Belinda Bencic (WTA 11) e Viktorija Golubic (53), entrambe impegnate in Asia.
Bencic, che avrebbe dovuto affrontare Cristina Bucsa (29) ai quarti di finale del WTA 250 di Hong Kong, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio alla coscia sinistra, chiudendo prematuramente la propria stagione.
Golubic, di scena contro Yulia Putintseva (75) al WTA 250 di Jiujiang, si è invece imposta 7-5 6-2, raggiungendo le semifinali del torneo di cui è campionessa in carica.
Sulla sua strada ora la 17enne Lilli Tagger (235).