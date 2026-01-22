Belinda Bencic eliminata. Keystone

L'avventura di Belinda Bencic agli Australian Open si ferma già al secondo turno, con la sangallese sorpresa dalla qualificata Nikola Bartunkova al termine di un match dai due volti.

SwissTXT Swisstxt

Belinda Bencic (WTA 10) ha concluso la sua avventura agli Australian Open già al secondo turno.

L'elvetica, prima top 10 a essere eliminata, è infatti stata sconfitta dalla qualificata Nikola Bartunkova (126) per 6-3 0-6 6-4.

La sangallese non ha approcciato al meglio l'incontro e allora la 19enne ceca, alla prima partecipazione a uno Slam, ne ha approfittato per portarsi avanti.

La svizzera ha poi schiantato l'avversaria nel secondo set, ma quando tutto sembrava indicare che il peggio fosse alle spalle, Bencic è ripiombata nei dubbi durante l'ultima frazione.