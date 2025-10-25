  1. Clienti privati
Tennis Bencic arriva in finale a Tokyo

Swisstxt

25.10.2025 - 08:47

Imago

Dal match point annullato a Muchova ieri alla finale di domani: a Tokyo Belinda Bencic (WTA 13) sta vivendo vere montagne russe di emozioni.

SwissTXT

25.10.2025, 08:47

25.10.2025, 09:05

La sangallese si è infatti guadagnata l’ultimo atto superando in semifinale Sofia Kenin (25) 7-6 (7/5) 3-6 6-2, imponendosi al terzo set dopo 2h15’ di battaglia contro la statunitense.

Bencic tornerà dunque a giocarsi la finale in Giappone dieci anni dopo l’ultimo atto perso nel 2015 contro Agnieszka Radwanska.

L’elvetica affronterà questa volta la giovane ceca Linda Noskova (17), che ha approfittato del forfait di Elena Rybakina (7).

