Bencic KEY

Belinda Bencic (WTA 12) saluta Charleston allo stadio dei quarti.

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La sangallese è stata sconfitta in rimonta da Madison Keys (18) con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo 2 ore 20 minuti.

Trovato il break al secondo gioco, la 29enne si è subito fatta rimontare ma ha di nuovo allungato alla fine del primo set. Nel secondo ha però perso smalto mentre la beniamina di casa è cresciuta di livello, prendendosi due volte il turno di battuta della svizzera.

La sfida si è fatta irrimediabilmente in salita all’inizio del terzo set, quando si è trovata sotto per 4-0 e non è più riuscita a risalire.