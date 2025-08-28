  1. Clienti privati
US Open Bencic nettamente sconfitta da Ann Li ed eliminata al secondo turno

Swisstxt

28.8.2025 - 03:54

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Gli US Open di Belinda Bencic (WTA 19) sono terminati già al secondo turno. L'elvetica è stata infatti sconfitta con un netto 6-3 6-3 in appena 1h14' da Ann Li (58).

SwissTXT

28.08.2025, 03:54

28.08.2025, 08:29

In una partita contraddistinta da scambi molto brevi, la sangallese è apparsa affaticata, e a tratti rassegnata, e ha così concesso diversi punti facili alla statunitense, comunque molto precisa.

Dopo l'ottimo percorso di Wimbledon che l'ha portata in semifinale, e gli ottavi degli Australian Open, Bencic ha chiuso l'ultimo Major stagionale con il secondo peggior risultato della sua carriera sul cemento newyorkese.

