Tennis Bencic non sbaglia la prima a Tokyo

Swisstxt

23.10.2025 - 09:18

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Come a Pechino, Wuhan e Ningbo, le precedenti tappe della tournée asiatica, anche sul cemento di Tokyo Belinda Bencic (WTA 13) non ha sbagliato la prima.

SwissTXT

23.10.2025, 09:18

23.10.2025, 09:33

Entrata in lizza allo stadio degli ottavi, la sangallese si è sbarazzata di Varvara Gracheva (82) con un 6-4 6-3 che nasconde comunque qualche difficoltà, come i due break concessi consecutivamente nel primo set.

Nella capitale giapponese, che rievoca sempre dolci memorie (proprio qui, quattro anni fa, giunsero le due medaglie olimpiche), Belinda dovrà ora fare i conti con Karolina Muchova (21), contro la quale il bilancio sul 2-2.

