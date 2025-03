Bencic Imago

Non è riuscita a Belinda Bencic (WTA 58) l'impresa di eliminare due top 5 di fila al torneo di Indian Wells.

Swisstxt

Dopo aver superato Coco Gauff (3) agli ottavi, l'elvetica è stata battuta da Madison Keys (5) con un doppio 6-1. In difficoltà fin dai primi scambi, la rossocrociata non è riuscita a trovare risposte alla potenza del diritto della statunitense, capace di rubare il servizio alla sangallese sei volte su sette turni di battuta. Stanca dopo la battaglia del turno precedente, Bencic non è riuscita a opporre resistenza, cedendo infine dopo poco più di un'ora.