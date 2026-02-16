  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Belinda Bencic parte male, ma poi vince al primo turno del WTA 1000 di Dubai

Swisstxt

16.2.2026 - 13:53

Bencic
Bencic
Reuters

Belinda Bencic (WTA 13) ha superato il primo turno del torneo WTA 1000 di Dubai grazie al successo in rimonta per 2-6 6-1 6-2 sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro (48).

SwissTXT

16.02.2026, 13:53

16.02.2026, 14:10

Per la sangallese si è trattato del ritorno in campo dopo la deludente avventura agli Australian Open e il forfait dato al torneo di Abu Dhabu a causa dell'influenza.

Alla 28enne serviva dunque un po’ di tempo per entrare in partita.

Poco male, perché dopo un primo set di difficoltà sia in risposta che in battuta, Bencic si è svegliata, concedendo all'avversaria solo tre game.

Tennis. Stan Wawrinka torna nella top 100 dopo oltre due anni

TennisStan Wawrinka torna nella top 100 dopo oltre due anni

I più letti

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom
Melissa Satta confessa: «Spero sia per sempre con Carlo Maria Beretta»

Video correlati

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Più video

Altre notizie

Dopo un grave infortunio. La tennista Jennifer Brady: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere»

Dopo un grave infortunioLa tennista Jennifer Brady: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere»

Tennis. Wawrinka out agli ottavi di Rotterdam, ma da lunedì torna nella Top 100

TennisWawrinka out agli ottavi di Rotterdam, ma da lunedì torna nella Top 100

Tennis. In Coppa Davis la Svizzera affronterà il Brasile

TennisIn Coppa Davis la Svizzera affronterà il Brasile