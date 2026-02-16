Bencic Reuters

Belinda Bencic (WTA 13) ha superato il primo turno del torneo WTA 1000 di Dubai grazie al successo in rimonta per 2-6 6-1 6-2 sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro (48).

Per la sangallese si è trattato del ritorno in campo dopo la deludente avventura agli Australian Open e il forfait dato al torneo di Abu Dhabu a causa dell'influenza.

Alla 28enne serviva dunque un po’ di tempo per entrare in partita.

Poco male, perché dopo un primo set di difficoltà sia in risposta che in battuta, Bencic si è svegliata, concedendo all'avversaria solo tre game.