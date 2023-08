Belinda Bencic KEY

Non ha avuto troppi problemi Belinda Bencic (WTA 13) a superare il 2o ostacolo agli US Open.

L'elvetica si è imposta in scioltezza contro Yuriko Miyazaki (198) col punteggio di 6-3 6-3. La 26enne è partita bene, piazzando subito il break e volando sul 3-0. Senza concedere palle di contro-break ha poi chiuso il primo set a suo favore. Nella seconda frazione stesso copione iniziale, ma questa volta togliendo in due occasioni il servizio alla britannica. Una situazione che ha rilassato forse un po' troppo la svizzera, che ha perso una volta la battuta ma che poi non ha concesso più nulla.

Swisstxt