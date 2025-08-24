Rebeka Masarova KEY

Tra le rossocrociate impegnate in giornata solo Belinda Bencic (WTA 19) ha passato il primo turno agli US Open.

SwissTXT Swisstxt

La sangallese si è sbarazzata di Shuai Zhang (113) con un doppio 6-3, concedendo un solo break alla rivale. Rebeka Masarova (WTA 108) ha invece coltivato per quasi 50' il sogno di centrare il colpaccio al cospetto di Aryna Sabalenka (1), ma alla fine si è dovuta arrendere alla bielorussa con il punteggio di 7-5 6-1. Jil Teichmann (85) ha potuto poco o nulla contro Caty McNally (103). La padrona di casa si è imposta facilmente per 6-2 6-2.