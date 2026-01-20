Belinda Bencic debutta con autorità agli Australian Open, superando Katie Boulter in due set e confermando il buon momento di forma.
Belinda Bencic (WTA 10) ha superato indenne la sfida contro Katie Boulter (113) al primo turno degli Australian Open, stadio della competizione che supera ininterrottamente dal 2017.
D'altronde il livello mostrato dalla rossocrociata in United Cup non poteva far presagire altro che un risultato positivo, maturato alla fine con i parziali di 6-0 7-5.
Se nel primo set non c'è stata storia (solo 10 punti totali concessi), nel secondo la britannica ha reso più ostica la vita a Bencic.
La sangallese è stata comunque abile a evitare una pericolosa terza frazione.