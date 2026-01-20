  1. Clienti privati
Tennis Belinda Bencic parte forte agli Australian Open: Boulter battuta in due set

Swisstxt

20.1.2026 - 10:52

Il primo turno del torneo australiano lo supera dal 2017
Il primo turno del torneo australiano lo supera dal 2017
Keystone

Belinda Bencic debutta con autorità agli Australian Open, superando Katie Boulter in due set e confermando il buon momento di forma.

SwissTXT

20.01.2026, 10:52

Belinda Bencic (WTA 10) ha superato indenne la sfida contro Katie Boulter (113) al primo turno degli Australian Open, stadio della competizione che supera ininterrottamente dal 2017.

D'altronde il livello mostrato dalla rossocrociata in United Cup non poteva far presagire altro che un risultato positivo, maturato alla fine con i parziali di 6-0 7-5.

Se nel primo set non c'è stata storia (solo 10 punti totali concessi), nel secondo la britannica ha reso più ostica la vita a Bencic.

La sangallese è stata comunque abile a evitare una pericolosa terza frazione.

Più video