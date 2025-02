Belinda Bencic festeggia la prima vittoria da mamma. Keystone

Belinda Bencic si impone ad Abu Dhabi e si appresta a tornare nella Top 100.

Swisstxt

A due anni dall'ultimo titolo sul massimo circuito, Belinda Bencic (WTA 157) ha finalmente potuto festeggiarne un altro, sempre sul cemento di Abu Dhabi.

L'ottima settimana araba si è conclusa con un 4-6 6-1 6-1 inflitto alla statunitense Ashlyn Krüger (51).

Dopo un primo set ricco di break e controbreak (ben sette in totale), la 27enne sangallese è prepotentemente salita in cattedra, mettendo le cose in chiaro già nei primi giochi della seconda e della terza frazione.

Pochi mesi dopo il rientro, Belinda si appresta dunque a tornare tra le migliori 100 al mondo: lunedì un balzo di 93 posizioni la porterà al 64esimo rango della classifica WTA.