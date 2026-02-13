In allungo
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Giunta lo scorso anno in semifinale, dove fu sconfitta da Iga Swiatek, Belinda Bencic (WTA 11) non è riuscita a replicare lo stesso percorso a Wimbledon, uscendo sconfitta agli ottavi per 4-6 6-3 6-4 contro Coco Gauff (7).
Sotto 3-0 nel primo set ma capace di rimontare, la sangallese non ha comunque trovato costanza nella seconda frazione.
Nel set decisivo la partita è aumentata di livello, ma l'avversaria è stata più fredda nei momenti chiave.
Il percorso dell’americana continuerà contro Jessica Pegula (4), che ha superato per 4-6 6-3 6-1 la connazionale Iva Jovic (16).