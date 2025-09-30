Belinda Bencic ha dovuto salutare il WTA 1000 di Pechino agli ottavi.
La tennista svizzera è stata infatti sconfitta 4-6 7-6 (7-4) 6-2 da Coco Gauff (WTA 3) al termine di un match combattuto durato due ore e 31 minuti.
Il momento di svolta dell'incontro è da collocare nel secondo set, quando la sangallese è arrivata per ben due volte a soli tre punti dalla vittoria, senza tuttavia riuscire a piegare l'americana.
L'elvetica abbandona dunque il torneo cinese con maggiori consapevolezze rispetto alla prematura eliminazione dagli US Open di un mese fa, seppur con qualche rimpianto.