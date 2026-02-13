Ci è voluta una battaglia di 3h24', ma Belinda Bencic (WTA 14) si è qualificata per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto battendo in tre set per 6-7 (5/7) 7-6 (7/4) 6-4 l'americana Taylor Townsend (110).

Decisiva la terza e ultima frazione, con la sangallese che, avanti 4-2, si è fatta rimontare fin sul 4-4, prima di strappare nuovamente il servizio all'avversaria e chiudere poco dopo.

Ora sulla sua strada ci sarà la vincitrice del torneo di Washington Alexandra Eala (20).

Fuori invece Mirra Andreeva (5) superata in due set da Leylah Fernandez (34).