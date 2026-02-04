  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Poco prima di entrare in campo Belinda Bencic si ritira ad Abu Dhabi. Ecco perché

Swisstxt

4.2.2026 - 14:34

Belinda Bencic
Belinda Bencic
KEY

Testa di serie numero 1 ed esentata dal primo turno, Belinda Bencic (WTA 11) ha rinunciato al WTA 500 di Abu Dhabi poco prima del suo debutto contro la britannica Sonay Kartal (61).

SwissTXT

04.02.2026, 14:34

04.02.2026, 15:35

Il motivo della sua rinuncia è una forma influenzale che l’ha colpita nelle ultime ore.

Viktorija Golubic (89) si è arresa invece agli 1/8 a Ostrava. In Cechia la zurighese è stata battuta da Katie Boulter con un doppio 6-2 che la dice lunga sull’andamento dell’incontro.

È finita pure al 2o turno l’avventura di Rebeka Masarova (114) a Cluj-Napoca. L'elvetica è stata fermata da Xinyu Wang (33) per 6-4 6-2.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»

Video correlati

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

Più video

Altre notizie

Tennis. Goluic avanti a Ostrava

TennisGoluic avanti a Ostrava

Tennis. Un'ultima occasione per vedere giocare Wawrinka: a Gstaad

TennisUn'ultima occasione per vedere giocare Wawrinka: a Gstaad

Circuito Challenger. Il ticinese Remy Bertola battuto in finale

Circuito ChallengerIl ticinese Remy Bertola battuto in finale