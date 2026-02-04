Testa di serie numero 1 ed esentata dal primo turno, Belinda Bencic (WTA 11) ha rinunciato al WTA 500 di Abu Dhabi poco prima del suo debutto contro la britannica Sonay Kartal (61).
Il motivo della sua rinuncia è una forma influenzale che l’ha colpita nelle ultime ore.
Viktorija Golubic (89) si è arresa invece agli 1/8 a Ostrava. In Cechia la zurighese è stata battuta da Katie Boulter con un doppio 6-2 che la dice lunga sull’andamento dell’incontro.
È finita pure al 2o turno l’avventura di Rebeka Masarova (114) a Cluj-Napoca. L'elvetica è stata fermata da Xinyu Wang (33) per 6-4 6-2.