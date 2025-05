Belinda Bencic. Keystone

Per la seconda volta in un mese, Belinda Bencic (WTA 39) ha dovuto congedarsi da un torneo sulla terra rossa già al primo turno.

Swisstxt

Proprio come a Charleston, al Foro Italico l’avventura della sangallese è durata pochissimo.

Una quarantina di minuti, per la precisione, il tempo di perdere il primo set per 6-2, chiamare il medical time out (a causa di un problema fisico non specificato) e ritirarsi dalla sfida contro Maria Sakkari, ex numero 3 e ora all’81esimo posto.

Sin lì, comunque, la 28enne non aveva mostrato granché, reggendo solo fino al 2-2 su cui si è chiuso il 4o game.