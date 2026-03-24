Ottima Keystone

Un'intrattabile Belinda Bencic (WTA 12) è volata ai quarti di finale al WTA 1000 di Miami.

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L'elvetica ha vinto in due set anche gli ottavi di finale nientemeno che contro la numero 6 mondiale Amanda Anisimova, sconfitta con un chiaro 6-2 6-2 in 1h18’.

Sia nella prima che nella seconda frazione l'elvetica ha sempre comandato, rubando il servizio all'americana a due riprese in ogni set e concedendo appena una palla break in totale (poi difesa).

Nei quarti la sangallese sfiderà Coco Gauff (4), già affrontata per 6 volte in passato (due successi e quattro sconfitte).