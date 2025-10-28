  1. Clienti privati
Tennis Bencic inizia con una vittoria al WTA 250 di Hong Kong

Swisstxt

28.10.2025 - 13:29

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Dopo il trionfo di Tokyo, Belinda Bencic (WTA 11) ha continuato la striscia vincente anche nel primo turno del WTA 250 di Hong Kong.

SwissTXT

28.10.2025, 13:29

28.10.2025, 13:35

Opposta alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (111), la sangallese si è imposta 6-3 6-4. Vinto il primo set, la 28enne ha vissuto una seconda frazione più combattuta, risolta poi nel finale.

Allo stesso stadio della competizione ha sorriso pure Viktorija Golubic (53). A Jiujiang, dove è campionessa in carica, la zurighese ha eliminato la qualificata giapponese Rina Saigo (365) con un comodo 6-2 6-4 dopo poco meno di un'ora e mezza di gioco.

