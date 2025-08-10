Bencic Reuters

È durato appena due ore il cammino di Belinda Bencic (WTA 19) a Cincinnati. Entrata in lizza ai 1/32, la sangallese si è inchinata per 6-4 7-6 (7/0) alla russa Veronika Kudermentova (36).

Swisstxt

La sfida era iniziata bene per la rossocrociata, che grazie a due break fatti (e solo uno subito) nei primi giochi si era portata sul 4-2, salvo poi perdere cinque giochi consecutivi.

Nella seconda frazione ha subito recuperato un break di svantaggio, ma è crollata al tie-break.

In campo maschile il beniamino di casa Reilly Opelka (ATP 73) ha sorpreso l'australiano Alex De Minaur (8).