  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic battuta dalla russa Kudermentova ed è subito out a Cincinnati

Swisstxt

10.8.2025 - 19:15

Bencic
Bencic
Reuters

È durato appena due ore il cammino di Belinda Bencic (WTA 19) a Cincinnati. Entrata in lizza ai 1/32, la sangallese si è inchinata per 6-4 7-6 (7/0) alla russa Veronika Kudermentova (36).

10.08.2025, 19:15

10.08.2025, 19:18

La sfida era iniziata bene per la rossocrociata, che grazie a due break fatti (e solo uno subito) nei primi giochi si era portata sul 4-2, salvo poi perdere cinque giochi consecutivi.

Nella seconda frazione ha subito recuperato un break di svantaggio, ma è crollata al tie-break.

In campo maschile il beniamino di casa Reilly Opelka (ATP 73) ha sorpreso l'australiano Alex De Minaur (8).

I più letti

Turchia colpita da un sisma di magnitudo 6.1, avvertito anche a Istanbul e Smirne
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare
Neal McDonough ignorato da Hollywood per un suo curioso principio, ecco quale
L'ultima di Trump? Vuole allentare la stretta sulla marijuana, ecco perché

Altre notizie

Dentro e fuori dal campo. US Open 2025: il torneo di tennis più ricco e rivoluzionario di sempre?

Dentro e fuori dal campoUS Open 2025: il torneo di tennis più ricco e rivoluzionario di sempre?

Tennis. Riedi eliminato al primo turno al Masters 1000 di Cincinnati

TennisRiedi eliminato al primo turno al Masters 1000 di Cincinnati

US Open. Teichmann beneficia del forfait di Badosa e ne prende il posto in tabellone

US OpenTeichmann beneficia del forfait di Badosa e ne prende il posto in tabellone