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Tennis Bencic supera il primo turno del Roland Garros

Swisstxt

24.5.2026 - 13:57

Belinda Bencic
Belinda Bencic
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Belinda Bencic (WTA 11), al ritorno sulla terra rossa parigina dopo 3 anni, ha superato senza troppi patemi il primo turno del Roland Garros.

SwissTXT

24.05.2026, 13:57

La 29enne ha piegato l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2 6-3 maturato in 90' di gioco.

Dopo qualche difficoltà nei primi turni di servizio, la sangallese ha trovato il suo gioco e ha chiuso in suo favore il primo set grazie a due break.

Nella seconda frazione ha sì concesso una volta la battuta alla 24enne qualificata in un game perso a zero, ma si è subito rifatta per poi involarsi verso il successo.

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