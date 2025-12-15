Keystone

L'inizio della stagione tennistica è ancora lontano, ma Belinda Bencic ha già degli appuntamenti fissati: «È il momento della preparazione, il 24 dicembre andremo in Cina per delle esibizioni e poi in Australia il 29».

«La prossima stagione vorrei giocare bene i tornei più importanti e andare avanti il più possibile, ma chiaramente l'obiettivo principale è la top 10», ha dichiarato la tennista.

Come detto Bencic giocherà in Australia, dove disputerà la United Cup al fianco di Stan Wawrinka: «Sono molto contenta di poter giocare con Stan e speriamo di ottenere ottimi risultati».