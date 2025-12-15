  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic: «L'obiettivo della prossima stagione è la top ten»

Swisstxt

15.12.2025 - 14:07

Keystone

L'inizio della stagione tennistica è ancora lontano, ma Belinda Bencic ha già degli appuntamenti fissati: «È il momento della preparazione, il 24 dicembre andremo in Cina per delle esibizioni e poi in Australia il 29».

SwissTXT

15.12.2025, 14:07

15.12.2025, 14:24

«La prossima stagione vorrei giocare bene i tornei più importanti e andare avanti il più possibile, ma chiaramente l'obiettivo principale è la top 10», ha dichiarato la tennista.

Come detto Bencic giocherà in Australia, dove disputerà la United Cup al fianco di Stan Wawrinka: «Sono molto contenta di poter giocare con Stan e speriamo di ottenere ottimi risultati».

I più letti

Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Incidente mortale in Val di Blenio, sotto indagine un 16enne
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set

Altre notizie

Match di esibizione. Federer in campo nella cerimonia di inaugurazione degli Australian Open 2026

Match di esibizioneFederer in campo nella cerimonia di inaugurazione degli Australian Open 2026

Ecco di quant'è la più pesante. Fognini senza filtri: «Avrei potuto guadagnare molto di più, ma ho ricevuto diverse multe!»

Ecco di quant'è la più pesanteFognini senza filtri: «Avrei potuto guadagnare molto di più, ma ho ricevuto diverse multe!»

Tennis. A 44 anni Serena Williams è pronta a fare il ritorno in campo?

TennisA 44 anni Serena Williams è pronta a fare il ritorno in campo?