Bencic Imago

Il 2026 è iniziato alla grande per Belinda Bencic. Grazie alle prestazioni nella United Cup, in cui ha vinto tutti e 5 i singolari, la sangallese ha guadagnato una posizione ed è ora numero 10 del ranking WTA.

SwissTXT Swisstxt

Diventata mamma nell’aprile del 2024, la 28enne elvetica aveva iniziato il 2025 al 421o rango: «Sono felicissima di tornare nella top ten, era un obiettivo immenso».

Ha guadagnato terreno anche Stan Wawrinka, che si era imposto nel suo primo incontro della United Cup perdendo poi i successivi quattro. Il vodese è risalito dal 156o al 139o posto.