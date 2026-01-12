  1. Clienti privati
Tennis Bencic torna nella top ten: «Sono felicissima, era un obiettivo immenso»

Swisstxt

12.1.2026 - 11:58

Bencic
Bencic
Imago

Il 2026 è iniziato alla grande per Belinda Bencic. Grazie alle prestazioni nella United Cup, in cui ha vinto tutti e 5 i singolari, la sangallese ha guadagnato una posizione ed è ora numero 10 del ranking WTA.

SwissTXT

12.01.2026, 11:58

12.01.2026, 12:05

Diventata mamma nell’aprile del 2024, la 28enne elvetica aveva iniziato il 2025 al 421o rango: «Sono felicissima di tornare nella top ten, era un obiettivo immenso».

Ha guadagnato terreno anche Stan Wawrinka, che si era imposto nel suo primo incontro della United Cup perdendo poi i successivi quattro. Il vodese è risalito dal 156o al 139o posto.

