Belinda Bencic (13) ha conquistato il WTA 500 di Tokyo battendo in finale Linda Noskova (17) 6-2 6-3.
Per la sangallese si tratta del decimo titolo della carriera, il secondo dell’anno dopo quello di Abu Dhabi.
La rossocrociata ha trionfato nello stesso impianto in cui vinse l’oro e l’argento olimpici nel 2021, riuscendoci dieci anni dopo la sua prima finale nella capitale giapponese.
Un inizio di match con qualche esitazione non ha scoraggiato l’elvetica che ha subito aumentato il ritmo conquistando entrambi i set grazie anche a dieci palle break annullate.