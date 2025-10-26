  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic trionfa al WTA 500 di Tokyo

Swisstxt

26.10.2025 - 08:18

Per Belinda Bencic si tratta del decimo titolo della carriera.
Per Belinda Bencic si tratta del decimo titolo della carriera.
KEYSTONE

Belinda Bencic (13) ha conquistato il WTA 500 di Tokyo battendo in finale Linda Noskova (17) 6-2 6-3.

SwissTXT

26.10.2025, 08:18

26.10.2025, 09:02

Per la sangallese si tratta del decimo titolo della carriera, il secondo dell’anno dopo quello di Abu Dhabi.

La rossocrociata ha trionfato nello stesso impianto in cui vinse l’oro e l’argento olimpici nel 2021, riuscendoci dieci anni dopo la sua prima finale nella capitale giapponese.

Un inizio di match con qualche esitazione non ha scoraggiato l’elvetica che ha subito aumentato il ritmo conquistando entrambi i set grazie anche a dieci palle break annullate.

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Nessuno vuol lavorare per Harry e Meghan? Si licenzia il decimo capo dell'ufficio stampa
Mosca: «Testato con successo un nuovo missile nucleare»
Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché

Altre notizie

Tennis. Il primo finalista degli Swiss Indoors è Fonseca

TennisIl primo finalista degli Swiss Indoors è Fonseca

Tennis. Bencic arriva in finale a Tokyo

TennisBencic arriva in finale a Tokyo

Tennis. Tre forfait nei quarti a Basilea

TennisTre forfait nei quarti a Basilea