La sangallese Imago

Belinda Bencic (12) ha iniziato con il piede giusto il suo percorso nel WTA 1000 di Miami, piegando ai trentaduesimi con il punteggio di 6-3 6-2 la turca Zeynep Sönmez (83).

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Esentata dal primo turno e unica tennista rossocrociata rimasta in corsa, la sangallese non si è fatta distrarre nemmeno da un inizio di confronto più volte interrotto a causa della pioggia, piazzando due break (terzo e ottavo game) nel primo set e portandosi rapidamente sul 5-0 nel secondo.

Il migliore risultato colto in carriera da Bencic in Florida è la semifinale raggiunta nel 2022.