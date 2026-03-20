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Tennis Bencic vince al debutto del WTA 1000 a Miami

Swisstxt

20.3.2026 - 19:18

La sangallese
La sangallese
Imago

Belinda Bencic (12) ha iniziato con il piede giusto il suo percorso nel WTA 1000 di Miami, piegando ai trentaduesimi con il punteggio di 6-3 6-2 la turca Zeynep Sönmez (83).

SwissTXT

20.03.2026, 19:18

20.03.2026, 19:22

Esentata dal primo turno e unica tennista rossocrociata rimasta in corsa, la sangallese non si è fatta distrarre nemmeno da un inizio di confronto più volte interrotto a causa della pioggia, piazzando due break (terzo e ottavo game) nel primo set e portandosi rapidamente sul 5-0 nel secondo.

Il migliore risultato colto in carriera da Bencic in Florida è la semifinale raggiunta nel 2022.

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