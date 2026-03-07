  1. Clienti privati
Tennis Bencic vince all'esordio a Indian Wells

Swisstxt

7.3.2026 - 21:52

L’avventura di Bencic a Indian Wells si apre con una vittoria
L’avventura di Bencic a Indian Wells si apre con una vittoria
Keystone

 E' iniziata con una vittoria l’avventura di Belinda Bencic (WTA 12) al WTA 1000 di Indian Wells.

SwissTXT

07.03.2026, 21:52

07.03.2026, 21:54

L’elvetica, una delle teste di serie del torneo, si è infatti imposta sulla qualificata Hunter (234) con il punteggio di 6-3 6-2.

Nel primo set la sangallese ha dovuto faticare più del previsto, trovando il break decisivo solo sul 3-3. Nella nella seconda frazione la rossocrociata ha concesso il break alla sua avversaria solo dopo essere volata sul 5-0.

Bencic avanza quindi ai sedicesimi di finale, in cui incontrerà la vincitrice della sfida tra la Mertens (21) e la Bucsa (31).

