E' iniziata con una vittoria l’avventura di Belinda Bencic (WTA 12) al WTA 1000 di Indian Wells.
L’elvetica, una delle teste di serie del torneo, si è infatti imposta sulla qualificata Hunter (234) con il punteggio di 6-3 6-2.
Nel primo set la sangallese ha dovuto faticare più del previsto, trovando il break decisivo solo sul 3-3. Nella nella seconda frazione la rossocrociata ha concesso il break alla sua avversaria solo dopo essere volata sul 5-0.
Bencic avanza quindi ai sedicesimi di finale, in cui incontrerà la vincitrice della sfida tra la Mertens (21) e la Bucsa (31).