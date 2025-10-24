  1. Clienti privati
WTA 500 Bencic vince contro Muchova e va in semifinale a Tokyo

Swisstxt

24.10.2025 - 13:46

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Reuters

Belinda Bencic (WTA 13) si è guadagnata l'accesso alle semifinali del WTA 500 di Tokyo.

SwissTXT

24.10.2025, 13:46

24.10.2025, 14:12

L'elvetica, che mancava nel penultimo appuntamento di un torneo dallo scorso Wimbledon, è infatti riuscita a superare 3-6 7-5 7-5 una coriacea Karolina Muchova (21), dopo una battaglia di ben 3h08' di gioco.

Sulla sua strada adesso Sofia Kenin (25), vincente in tre set contro Ekaterina Alexandrova (10).

Grazie al successo ai quarti di finale nella capitale giapponese su Victoria Mboko (23), Elena Rybakina (7) è diventata l'ultima tennista a guadagnarsi un posto alle WTA Finals di Riad.

