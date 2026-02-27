Belinda Bencic (WTA 11) è riuscita a imporsi 7-6 6...

Belinda Bencic (WTA 11) è riuscita a imporsi 7-6 6-0 su Xinyu Wang (39), raggiungendo per il terzo anno di fila i sedicesimi di finale a Wimbledon. Al prossimo turno affronterà la russa Anna Kalinskaya (20). In un primo set giocato sul filo del rasoio, l'elvetica è stata abile all'ultimo game a disposizione a strappare il servizio a Wang, sfruttando la propria solidità nei turni di battuta. Accusato il contraccolpo psicologico, la nativa di Shenzen ha concesso tre break consecutivi nella seconda frazione, indirizzando così l'incontro nelle mani della 29enne svizzera.