Matteo Berrettini Imago

A Gstaad, dove si è imposto nel 2018, Matteo Berrettini (ATP 82) sta ritrovando il suo miglior tennis.

Swisstxt

Dopo un avvio in salita (break in entrata), l'italiano si è qualificato per i quarti superando con un chiaro 6-4 6-2 il colombiano Daniel Galan (142). Il tabellone bernese ha perso la testa di serie numero 2. Il francese Ugo Humbert è infatti stato superato per 6-7 (2/7) 6-2 6-3 dal 22enne brasiliano Gustavo Heide (178). Intanto a Bastad continua il cammino di Rafael Nadal (261), che negli ottavi di finale ha sconfitto con un doppio 6-4 Cameron Norrie (42).

Swisstxt