A Remy Bertola (ATP 259) manca un successo per accedere al tabellone principale di Basilea.
Nel primo turno di qualificazione il ticinese si è concesso il lusso di strapazzare il veterano Adrian Mannarino (59), battuto per 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco.
Il 27enne di Lugano, in corsa per il torneo renano grazie a una wild card, se la vedrà ora con l'altro francese Quentin Halys (77).
Dal sorteggio sono intanto scaturiti i duelli al primo turno degli altri due elvetici: Stan Wawrinka (137) affronterà Miomir Kecmanovic (49), Henry Bernet (479) sfiderà Jakub Mensik (19).