  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Il ticinese Bertola a un passo dal torneo di Basilea

Swisstxt

18.10.2025 - 16:58

Bertola
Bertola
KEY

A Remy Bertola (ATP 259) manca un successo per accedere al tabellone principale di Basilea.

SwissTXT

18.10.2025, 16:58

18.10.2025, 17:28

Nel primo turno di qualificazione il ticinese si è concesso il lusso di strapazzare il veterano Adrian Mannarino (59), battuto per 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

Il 27enne di Lugano, in corsa per il torneo renano grazie a una wild card, se la vedrà ora con l'altro francese Quentin Halys (77).

Dal sorteggio sono intanto scaturiti i duelli al primo turno degli altri due elvetici: Stan Wawrinka (137) affronterà Miomir Kecmanovic (49), Henry Bernet (479) sfiderà Jakub Mensik (19).

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?
La casa di «Dawson's Creek» è in vendita: «Era la vera star della serie»
Leo Borg vince 45 anni dopo il papà, ma il leggendario Björn voleva un'altra carriera per lui

Altre notizie

Ecco perché. Leo Borg vince 45 anni dopo il papà, ma il leggendario Björn voleva un'altra carriera per lui

Ecco perchéLeo Borg vince 45 anni dopo il papà, ma il leggendario Björn voleva un'altra carriera per lui

Tennis. Anche una ticinese disputerà i playoff della Billie Jean King Cup

TennisAnche una ticinese disputerà i playoff della Billie Jean King Cup

WTA 500 di Ningbo. Bencic battuta da Paolini ai quarti di finale

WTA 500 di NingboBencic battuta da Paolini ai quarti di finale

Video

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Più video