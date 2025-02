Rémy Bertola freshfocus

Un caparbio Rémy Bertola (ATP 288) è l’unico svizzero ad aver superato il primo turno al Challenger di Lugano.

Il ticinese è rimasto in campo per oltre due ore per superare in rimonta il 20enne lituano Edas Butvilas (237) con i parziali di 2-6 7-5 7-6 (7/4).

Dopo Mika Brunold (310) nella prima giornata, nella seconda Dominic Stricker (289) è stato sconfitto 6-3 1-6 6-2 da un altro 20enne lituano, il numero 184 al mondo Vilius Gaubas.

Ha invece salutato il torneo in due set Jakub Paul (343), il quale ha incassato un 6-3 6-2 dal 19enne qualificato Dino Prizmic (394).