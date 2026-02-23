  1. Clienti privati
Tennis Bertola e Bernet out a Lugano

Swisstxt

23.2.2026 - 22:36

Rémy Bertola
Rémy Bertola
freshfocus

Il Challenger di Lugano ha subito perso due svizzeri e si tratta di Rémy Bertola (ATP 214) e Herni Bernet (506).

SwissTXT

23.02.2026, 22:36

23.02.2026, 22:45

Il ticinese è stato estromesso da Michael Mmoh (353) con il risultato di 6-4 6-7 (2-7) 6-4 dopo 2h41’ di battaglia. Nel pomeriggio il basilese ha invece dovuto inchinarsi al numero uno del tabellone Nicolai Budkov Kjaer (154) con il punteggio di 6-1 6-4. Hanno superato i sedicesimi di finale pure altre due teste di serie, Timofey Skatov (192) e Zsombor Piros (180), mentre martedì scenderanno in campo altri due elvetici, Dominic Stricker (373) e Marc-Andrea Huesler (229)

