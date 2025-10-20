Prima volta a questi livelli KEY

Raggiunto a sorpresa ma con pieno merito il tabellone principale di Basilea, Rémy Bertola (ATP 268) ha dovuto cedere il passo a Jaune Munar (42) nel primo turno degli Swiss Indoors.

Nonostante un inizio incoraggiante in entrambi i set, in cui non si è vista più di quel tanto la differenza con il suo avversario, il ticinese ha perso il servizio nella seconda parte di entrambe le frazioni.

Il rimpianto più grande forse resta allora il secondo game dell'incontro, in cui non ha sfruttato una palla break che avrebbe potuto portarlo sul 2-0 e dargli ulteriore coraggio.