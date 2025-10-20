  1. Clienti privati
Tennis Rémy Bertola eliminato a Basilea

Swisstxt

20.10.2025 - 18:12

Prima volta a questi livelli
Prima volta a questi livelli
KEY

Raggiunto a sorpresa ma con pieno merito il tabellone principale di Basilea, Rémy Bertola (ATP 268) ha dovuto cedere il passo a Jaune Munar (42) nel primo turno degli Swiss Indoors.

SwissTXT

20.10.2025, 18:12

20.10.2025, 18:29

Nonostante un inizio incoraggiante in entrambi i set, in cui non si è vista più di quel tanto la differenza con il suo avversario, il ticinese ha perso il servizio nella seconda parte di entrambe le frazioni.

Il rimpianto più grande forse resta allora il secondo game dell'incontro, in cui non ha sfruttato una palla break che avrebbe potuto portarlo sul 2-0 e dargli ulteriore coraggio.

